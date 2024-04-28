رسالة ماجستير بجامعة المنوفية توضح أهمية غلق التحويلة بعد استئصال سرطان المستقيم

ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، مناقشة رسالة ماجستير بكلية الطب المقدمة من الباحث الطبيب هشام محمد شرويد تحت عنوان "تأثير توقيت اغلاق التحويلة البرازية اللفائفية بعد استئصال سرطان المستقيم على جودة المعيشة وحركة أمعاء المريض" للحصول على درجة الماجيستير في الجراحة العامة .

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الهدف من البحث هو المقارنة بين نتائج الإغلاق المبكر والاغلاق المتأخر للتحويلة البرازية الموقتة التي يتم إجرائها بعد استئصال سرطان المستقيم، مشيرا إلى أن البحث شمل 60 مريضا من المترددين علي قسم الجراحة بمستشفيات جامعة المنوفية، ممن يعانون من سرطان المستقيم وتم خضوعهم لجراحة استئصال الورم مع عمل تحويلة برازية موقتة.

وأضاف القاصد، أن الباحث خلص في بحثه الي أن إغلاق هذه التحويلة مبكرا أكثر أمانا بعد جراحات استئصال سرطان المستقيم في المرضي الذين لا يعانون من تسريب بالموضع الجراحي، حيث أن ذلك يحسن من جوده حياه المريض ويقلل من المضاعفات الناتجة عن الجراحة.

ضمت لجنة الإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام ورئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبرى عمار أستاذ الجراحة العامة وجراحة الاورام بكلية الطب جامعة المنوفية،والدكتور عبدالله صلاح الدين عبدالله مدرس الجراحة العامة وجراحة الأورام كلية الطب جامعة المنوفية كلية الطب .

كما ضمت لجنة المناقشة الدكتور أحمد القاصد أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام ورئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبري عمار أستاذ الجراحة العامة بكلية طب المنوفية والدكتور عاطف عبد الغني سالم أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور حاتم محمود سلطان أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية.

هذا وقد قررت اللجنة قبول الرسالة .