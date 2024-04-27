أبو حطب يتابع الأعمال الإنشائية بموقع مستشفى الشهداء الجديد

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم السبت، يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة الأعمال الإنشائية بموقع إنشاء مستشفى الشهداء الجديد والذي يتم إنشاؤه على مساحة ٢١ ألف متر تقريباً باعتماد مالي قدره مليار ونصف جنيه، وسوف تقدم الخدمات الطبية لأهالى مدينة الشهداء و٢٧ قرية هم إجمالي عدد قري المركز ، وتقوم الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمستشفى.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المستشفى المركزي الجديد بالشهداء سوف يشتمل على ٥ غرف عمليات و ٣١ سرير بقسم الغسيل الكلوي و ٢٤ بحضانات الأطفال، بالإضافة إلى ٤١ سرير بقسم العناية المركزة و٢١ سرير بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي ٢٢٣ سرير.

وأكد أبو حطب على مواصلة تقديم الدعم الكامل للشركة المنفذة وتيسير كافة الإجراءات لتسريع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال وفق المعايير والمواصفات المقررة طبقاً للجدول الزمني المحدد للمشروع الذي يُعد نقلةً نوعيةً للمنظومة الصحية ويُسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات سواء التي تندرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو مشروعات الخطط الاستثمارية للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تحسين حياة المواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.