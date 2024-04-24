محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لاستكمال سوق إسكاروس الجديد بحي غرب

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، وممثلي هيئة السكة الحديد .

تناول الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية إجراءات استكمال الجزء الثاني لباكيات سوق اسكاروس الجديد الملاصقة للسكة الحديد، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية للقضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال الاجتماع تم عمل محضر انضمامي بين السكة الحديد وهيئة الأبنية التعليمية وحى غرب شبين الكوم بشأن التنسيق الكامل واتخاذ إجراءات فورية للبدء فى تنفيذ اعمال الباكيات المتبقية بطول سور السكة الحديد، مع الالتزام بإقامة فاصل حديدى بين حرم السكة الحديد والباكيات، ووجه المحافظ بسرعة نهو المشروع والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال .

وأشار محافظ المنوفية إلى حرصه التام علي تبنى خطة طموحة لإقامة العديد من الأسواق الحضارية بديلة عن الأسواق العشوائية بنطاق المحافظة وإضفاء مظهر اجماليا وحضاريا ، لافتا إلى أن سوق اسكاروس الجديد سيعد نقلة حضارية للأسواق النموذجية ، ويضم 25 محل و 30 باكية بما يساهم فى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة .

يأتى هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.