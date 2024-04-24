رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: بدء العمل بقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء 5 مايو

كشف طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال اجتماع مسائي اليوم، عن بدء العمل وفق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في ٥ مايو القادم بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.

وشدد أبو حطب على رفع درجة الاستعداد القصوى للعمل وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات الغير مسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقًا لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.

وأشار رئيس المدينة إلى أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التى تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.

وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة، ونواتج الحفر، والتطهير بقرى المركز، مشددًا على الرقابة المستمرة على أعمال شركات النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها مؤكدًا على عدم التهاون تجاه تقصير أي من الشركات، وإلزامها بالرسوم المقررة عن الخدمة.

ووجه أبو حطب إلى تواصل أعمال فرق العمل، وغرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم، والتواصل المستمر لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.

وأكد أبو حطب على إلتزام الدقة الشديدة بملف المتغيرات، مؤكدًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خطًا أحمر لا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه مشددًا على سرعة إزالة كافة التعديات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.