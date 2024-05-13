نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الصف

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم جولة تفقدية لمتابعه مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف حيث شملت الجولة تفقد مشروع محطة رافع مياة الشرب بقرية عرب الترابين ومحطتي رفع الصرف الصحي الأقواز والفهمين وذلك لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها ، وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات مياة الشرب والصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.

شدد النائب بالمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها لانتهاء منها في الموعد المحدد لها ودخولها الخدمة والالتزام بالمواصفات المطلوبة

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركزي الصف وأطفيح .

بتفقد المراكز التكنولوجية بمجلس مدينة الصف والمجمع الخدمي بقرية الودي و بمجلس مدينة أطفيح لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.

أكد النائب علي تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الإجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ،

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح والمهندس محمود صابر،مدير عام مياة الشرب بالصف وأطفيح والمهندس محمد شلبي ، مدير ادارة مياة الشرب بالصف ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والمكاتب الاستشارية للمشروع والشركات المنفذة للأعمال.