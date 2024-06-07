تحرك برلماني بشأن الحوادث الناجمة عن قطع الكهرباء



تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء، بشأن الحوادث التي ينجم عنها حالات وفاة بسبب عدم وجود خطة بمواعيد قطع الكهرباء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انقطاع الكهرباء بشكل مفاجيء دون وضع خطة بمواعيد القطع، تسبب في توقف المصاعد الكهربائية في عدد من المناطق، ما أدى إلى وقوع ضحايا فقدوا حياتهم وسقطوا من أدوار عالية، نتيجة القطع المفاجيء.

وأضافت، أنه كان ينبغي على الحكومة مثلما فعلت بخطة تخفيف الأحمال، أن تتخذ القرار بعد دراسة بما لا يضر حياة المواطنين وليس فقط بمدى استفادتها من القرار.

ولفتت العشري، إلى أن إقرار العمل بخطة تخفيف الأحمال لا يعني التهاون فيما يتعلق بحياة الأشخاص، مؤكدة أنه من المهم الوضع في الاعتبار حياة الإنسان في المقام الأول قبل النفع المادي.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع جداول القطع في كل منطقة، مع نشر تحذيرات استخدام المصاعد في غير مواعيد القطع بكل منطقة، مع التأكيد على تنفيذها بشكل صحيح بحيث لا يوجد مجال للخطأ ودفع أشخاص آخرين حياتهم نظير القطع المفاجيء للكهرباء.

وأشارت "العشري" إلى ورود شكاوي عديدة من عدم العدالة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء، إذ يتم قطع التيار لأكثر من 5 ساعات يوميا بدلا من ساعتين وبالتالي سادت حالة من الاستياء بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا تضررهم من قطع التيار يوميا بشكل متكرر.