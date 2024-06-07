تعرف على ميعاد ومكان جنازة الناقد السينمائي نادر عدلي

رحل عن عالمنا الناقد السينمائي نادر عدلي، اليوم الجمعة، الموافق 7 يونيه 2024، وسيقام القداس على روحه في الخامسة مساء بكنيسة السيدة العذراء بالعاشر من رمضان والعزاء غدا السبت بالمعادى.

يشار إلى أن الناقد السينمائي نادر عدلي، والد المهندس مينا نادر، والمخرج السينمائى ماجد نادر، فقد عمل رئيسا لمهرجان إسكندرية السينمائي الأسبق، ورئيسا لقسم السينما بجريدة الأهرام لسنوات عديدة، ولديه تراث طويل في النقد السينمائي والعديد من الدراسات النقدية.

كان نادر عدلي عضوا للجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتي عام 2013، وتولي رئاسة مهرجان الإسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011، وكان باصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة، كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين، وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

وقد أصدر نادر عدلي مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبدالوهاب، وسينما نجيب محفوظ، وكمال الشيخ، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم، والمركز الكاثوليكي للسينما.