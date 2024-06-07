اصطفاف مئات شاحنات المساعدات المصرية لإنفاذها للجانب الفلسطينى

قال محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، بشأن آخر التطورات من معبر رفح، أن هناك جهودًا مصرية متواصلة، حيث تم دخول 52 شاحنة من المساعدات الإنسانية من خلال معبر كرم أبوسالم إلى الجانب الفلسطيني.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اصطفافًا لعشرات الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والدوائية، لاسيما الطحين والدقيق لمنع تفاقم الأزمة الغذائية والمجاعة في قطاع غزة.

كما أكد أن وزارة الصحة أعلنت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدًا و221 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة لا سيما الجنوب، في رفح وخان يونس، واللتان تعرضتا منذ قليل لقصف عنيف وصل صداه بشكل كبير إلى الجانب المصري.