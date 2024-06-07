بايدن يعتذر لزيلينسكى عن تأخير المساعدات العسكرية لأوكرانيا

اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، عن التأخير الطويل في الحصول على حزمة المساعدات العسكرية من خلال الكونجرس.

وألقى بايدن باللوم في هذا الشآن، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة على بعض المشرعين الذي وصفهم بـ"المحافظين للغاية" في تأخير حزمة المساعدات البالغة 61 مليار دولار والتي تم إقرارها في نهاية المطاف في أبريل.

وقال بايدن: "أنتم لم تنحنو... أنتم لم تستسلموا على الإطلاق. قد واصلتم القتال بطريقة رائعة حقًا. نحن لن نتخلى عنكم."