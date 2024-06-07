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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعتذر لزيلينسكى عن تأخير المساعدات العسكرية لأوكرانيا

بايدن
بايدن
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اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، عن التأخير الطويل في الحصول على حزمة المساعدات العسكرية من خلال الكونجرس.

وألقى بايدن باللوم في هذا الشآن، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة على بعض المشرعين الذي وصفهم بـ"المحافظين للغاية" في تأخير حزمة المساعدات البالغة 61 مليار دولار والتي تم إقرارها في نهاية المطاف في أبريل.

وقال بايدن: "أنتم لم تنحنو... أنتم لم تستسلموا على الإطلاق. قد واصلتم القتال بطريقة رائعة حقًا. نحن لن نتخلى عنكم."

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