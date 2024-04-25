رفع تجمعات القمامة بمركز قويسنا

أعلن سامى سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، عن استمرار أعمال رفع تجمعات القمامة الموجودة بالمحطة الوسيطة بالتنسيق مع التدخل السريع وسيارات الوحده المحلية لمركز قويسنا بعدد خمس سيارات حمولة السيارة 20 طن إلى المدفن الصحي بكفر داوود مدفن الصحي .



وأشار رئيس مدينة قويسنا إلى استمرار عمل السيارات المحمله بجهاز الضباب لرش الناموس، حيث جاب جهاز الناموس جميع شوارع مدينه قويسنا للحد من انتشار الناموس بالشوارع.

وبالنسبة لقري الوحدة المحلية بابنهس تم التنسيق مع وحدة الملاريا بقويسنا لرش جسور الترع والمصارف بنطاق قرية ابنهس وتم رش جسر مصرف ابنهس بواسطة موتور رش وحدة الملاريا وجرار الوحدة المحلية بابنهس ، واستمر العمل بصيانة جهاز الضباب لمقاومة الحشرات والناموس بنطاق قري الوحدة المحلية بابنهس .

كما تم مساء اليوم بالوحدة المحلية بشبرابخوم رش الناموس بجميع شوارع شبرابخوم وحول المجارى والمصارف المائية .

وتم تشغيل جهاز الضباب بالقري التابعة للوحده المحلية بام خنان لرش ومكافحة ظاهرة انتشار البعوض والناموس بقرية أم خنان وكفر زين الدين وكفر ابشيش وذلك بجهاز الضباب الخاص بالوحدة حرصا على القضاء على الحشرات الطائره وتقليل انتشار الامراض وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

اما بالوحدة المحلية ببجيرم فقد تم تشغيل جهاز الضباب مساء اليوم في قري الوحده ( دمهوج _ بني غريان _ كفر بني غريان _ كفر مصطفي السيد )