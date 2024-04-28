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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للتطعيمات والأمصال بجامعة بني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف انطلاق فاعليات البرنامج التدريبى للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية  بالرعاية الصحية وأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة، والذي تنظمه كلية التمريض تزامناً مع أسبوع التحصين العالمي والذي يهدف إلي تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الأفراد من الأمراض المختلفة ، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض.                                
يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القيادات التمريضية فى الرعاية الصحية فيما يخص التطيعمات والتحصينات، وبأقسام الطوارئ والاستقبال فيما يخص الأمصال للوصول إلى التعامل الأمثل وإعطاء الأمصال اللازمة للمواطن فى حالة الطوارئ من أمصال اللدغات والعضات والتسمم، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل  للتدريب على الإجراءات المتبعة للوقاية والتحصين من الأمراض المعدية.

أسبوع التحصين العالمي الدكتور محمد يوسف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إنطلاق فاعليات خدمة المجتمع وتنمية البيئة