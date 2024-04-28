صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات لها أثر إيجابي على الاقتصاد

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، دعم الصندوق لمصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض.

أكدت مديرة الصندوق أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ما تتخذه مصر من خطوات سيكون لها أثرا إيجابي على الاقتصاد المصري.

أوضحت جورجيفا، أن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمي، وتفاوت معدلات النمو بين الدول، تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية،كما التقى رئيس الوزراء كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان، وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.