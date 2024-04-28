مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي يفسر سبب الكيل بمكيالين بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

قال عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن الشارع العربي يشعر بأن أوروبا مجحفة وتكيل بمكيالين بشأن القضية الفلسطينية وتتعامل بازدواجية.

وأضاف العيادي في تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، اليوم الأحد : "هناك شعور بأن أوروبا تكيل بمكيالين وأن لديها ازدواجية المعايير، وهذا الشعور يتفهمه الأوروبيون، ولكن هناك ما يفسر ويبرر هذا الكيل بمكيالين وهذا الشعور بالكيل بمكيالين وهذا الحكم بازدواجية المعايير".

وتابع: "التبرير هو أن الوضع الأوكراني ليس الوضع الفلسطيني، والحالة الأوكرانية ليست الحالة الفلسطينية، فهما حالتان مختلفتان، ومحكمة العدل الدولية قالت إن هناك إمكانية لإثبات وجود إبادة جماعية، ولم تقل إن ما يحدث إبادة جماعية".

وواصل: "هناك حالة خاصة في فلسطين، باعتبار أن فلسطين حكومة وحركة سياسية من داخل منظومة إسلامية وأوروبا ترى أنها عانت كثيرا بسبب الحركات الإرهابية ذات المرجعية الإسلامية".



