رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطاني لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر ، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، منى بدوى مسئول التعليم بالسفارة، شيماء البنا مسئول التعليم بالمجلس الثقافي البريطانى.

أعرب رئيس الجامعة في بداية اللقاء عن ترحيبه بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا خاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلي اتفاقيات التعاون القائمة بين جامعة عين شمس وعدداً من الجامعات البريطانية ، مؤكدا أنه هناك دائمًا المزيد من الآفاق المفتوحة لتعزيز هذا التعاون.

وأشار زين العابدين إلى حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الجهات والجامعات العالمية المرموقة.

كما تحدث رئيس الجامعة عن قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة ، الذي يضم ثلاثة مراكز ( التدريب والتطوير - ريادة الاعمال والابتكار – التوظيف ) ، ويعمل القطاع على توافق و تكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني.

من جانبه، اعرب سفير المملكة المتحدةعن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى مؤكدا الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين جامعة عين شمس والجامعات بالمملكة المتحدة خاصة في مجالات التبادل الطلابى والبرامج المشتركة.