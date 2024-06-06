الثانوية العامة 2024.. تعليم القاهرة توجه إرشادات مهمة لرؤساء "توزيع الأسئلة"

اجتمع ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس مع رؤساء مراكز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2024، بجميع الإدارات التعليمية

وفى بداية الاجتماع رحب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالحضور وتوجه بالشكر للجميع على جهودهم المبذولة، مؤكداً المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقهم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وشدد ياسر أنس، على اليقظه التامة، ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، موجها أبرز التعليمات التى يجب نقلها إلى رئيس اللجنة، كالآتي:

-رئيس اللجنة ومعاونوه مسئولون مسئولية كاملة على توفير جو من الهدوء داخل اللجان للطلاب وعدم إثارة أى مشاكل .

-دخول الطلاب اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف لعدم التكدس أمام اللجان .

-عدم توقيع الملاحظين على كراسة الأسئلة أو البابل شيت أو المقالي، الا بعد كتابة الطالب جميع بياناته.

-منع دخول التليفون المحمول سواء مع الطالب أو الملاحظ، وإذا ثبت عكس ذلك يتم تحرير محضر إثبات حالة واحراز التليفون .

-يتم توزيع كراسات الإجابة والبابل والمقالى العربى إلى طالب المدارس العربي، ويتم توزيع كراسات الإجابة والبابل والمقالى اللغات إلى طالب مدارس اللغات حتى لا يتم العجز .

-التواصل الفورى مع غرفة العمليات بالمديرية للابلاغ عن أى حدث .

-التأكد من وجود الزائرة الصحية في كل لجنة .-توزيع كتيب المفاهيم فى أول يوم امتحانات واستلامه فى اخر يوم.