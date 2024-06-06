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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنغام تستعد لأضخم حفلات "موازين" وتكشف عن توقيت لقاء جمهورها

أنغام
أنغام
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كشفت النجمة أنغام عن تشوقها للقاء جمهورها بحفلها فى مهرجان موازين الذى من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة يوم 21 يونيو الجارى.

ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوبا بتعليق قائلة: "فى منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربى الحبيب فى 21 يونيو بمهرجان موازين".
وتصدرت أنغام مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة".

وقبيل حفل اوبرا دبي تصدرت التريند أيضا عقب تألقها فى إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتى افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدى التاريخ".

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انغام مهرجان موازين