اختتام دورة إعداد المصحح اللغوي بآداب عين شمس

اختتمت اليوم فعاليات دورة إعداد المصحح اللغوي التى نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس علي مدار شهر لعدد 70 متدربا .

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة ، حنان كامل عميد كلية الآداب وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف رشا زغلول، مدير وحدة تدريب ودراسات اللغة.

تم خلال حفل الختام تسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين في الدورة، كما تم تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني بدروع تقديرية من وحدة تدريب ودراسات اللغة العربية بالكلية تقديرًا لتميزهما في الدورة.