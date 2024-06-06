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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اقتراح برلماني لتسهيل التحاق المصريين في الخارج بالجامعات المصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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طالبت  النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ من وزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتعليم العالي إطلاق مبادرة لزيادة نسب قبول الطلاب المصريين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج في الجامعات المصرية مقابل دفع وديعة دولارية يتم استردادها عقب انتهاء الدراسة نهائيا  دون فوائد .
وقالت النائبة فى الاقتراح برغبة الذى ستتقدم به :ان الهدف من هذة المبادرة هو تيسير إجراءات التحاق أبنائنا المصريين المقيميين فى الخارج بالجامعات المصرية والتى تتمتع بسمعة طيبه بين الجامعات العالمية ،وذلك من خلال  زيادة نسبة القبول فى الجامعات المصرية عن النسبة المحددة سلفا وهى الـ5%، ومعادلة الشهادة علي الكود المصري مع عمل وديعة دولارية بقيمة تحددها الدولة، وذلك  بدون فوائد تصرف في آخر مدة الدراسة بالعملة المصرية أسوة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج والتى لاقت نجاحا كبيرا . 
وتساءلت النائبة ريهام عفيفي فى الاقتراح برغبة الذى تقدمت به عن إمكانية دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج في تنسيق واحد سواء داخل الجامعات الحكومية أو الاهلية أو الخاصة   اعمالا لمبدا المساواة بين المواطنين، لاسيما وأن هناك اكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تعمل بالخليج.
وشددت عفيفي على ضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الاماراتية والقطرية .
 

شهادة الثانوية وديعة دولارية الجامعات المصرية المصريين المقيميين فى الخارج