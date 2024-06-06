حقيقة انسحاب الآليات الإسرائيلية من غرب مدينة رفح الفلسطينية

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المصادرالطبية الفلسطينية أشارت إلى أنه خلال الـ48 ساعة الماضية وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى 141 شهيدا، وما يزيد على 308 جرحى، من المنطقة الوسطى فقط، وهنا نتحدث عن النصيرات والبريج ودير البلح والمغازي.

وأشار "أبوكويك" إلى أن "جيش الاحتلال يعيد تموضع آلياته في رفح، حيث انتشرت قبل قليل أنباء غير دقيقة عن انسحاب إسرائيلي في غرب رفح، ولكن ما يجري في تلك المنطقة يأتي من إعادة تموضع وانتشار للآليات الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه "لم يعد الاحتلال يتمركز عند ما يعرف بدوار الطيارة في غرب رفح الفلسطينية، ولكن عاد إلى تل زعرب، لكن الآليات الإسرائيلية التي تقدمت ما زالت تسيطر ناريا على تلك المناطق والعودة هناك محفوفة بمخاطر جمة".

ونوه بأن ما يمكن وصفه في غرب مدينة رفح الفلسطينية لا يُطلق عليه "انسحاب"، ولكنه إعادة تموضع وانتشار لهذه الآليات، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي في وسط مدينة رفح وعند منطقة الشابورة.