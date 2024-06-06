الاهتمام بمشروع الموهبة الحركية لإعداد أبطال أوليمبيين بشمال سيناء

واصل مشروع الموهبة الحركية بوزارة الشباب والرياضة و بمشاركة 100 طفل جري اختيارهم علي مستوي محافظة شمال سيناء بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة.

وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد ١يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

وخلال متابعة التدريبات أكد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء على الجهاز الفنى والادارى بضرورة تكرار تنفيذ الاختبارات والمقاييس للأطفال لمتابعة مدى تقدم المستوى الفنى والعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنية والمهارية وفقا للبرنامج الفنى المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل اوليمبى فى الالعاب الرياضية المختلفة .

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

كما تواصل ادراة تنمية النشء بسيناء بالعمل بالشعب التجريبية التخصصية للطلائع ومنها شعبة الفن التعبيري بمركز شباب مدينه العريش وبقيادة الكابتن سيد الشعراوي مدرب الشعبة، وتصميم كابتن سامح الكاشف، استعدادا للمسابقة القومية كنوز مصرية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفصيل شوشه محافظ شمال سيناء ، و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وتحت إشراف عبد المقصود رمضان مدير ادراة تنمية النشء.