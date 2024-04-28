غدا.. نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات قافلة طبية لقرية كفر إبراش

تابعت الدكتوره جيهان يسري نائب رئيس جامعة القازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً لقرية كفر إبراش مركز مشتول السوق بالشرقية ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

و تشتمل القافلة على حملة توعوية يقوم بها فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضد أخطار الإدمان وتعاطى المخدرات وطرق العلاج.

كما تشتمل أيضاً على تخصصات طبية هى: ( الباطنة والمتوطنة والقلب والصدر والعظام والروماتيزم والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن.