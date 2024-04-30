أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.85 للشراء، و47.95 للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى نحو 47.85 للشراء، و47.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - CIB نحو 47.85 للشراء، و47.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار نحو 47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع، في بنوك (الإسكندرية، والقاهرة، قناة السويس، والمصرف العربي الأفريقي).