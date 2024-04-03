مصرع فتاة وإصابة 14 آخرين في تصادم سيارتي عمال على طريق بورسعيد المطرية

ارتفعت حصيلة حادث تصادم سيارتين ميكروباص تقل عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد على طريق "بورسعيد - المطرية"، اليوم الأربعاء، إلى 14 مصابا وحالة وفاة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى الزهور، و7 مصابين جراء الحادث إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، بينما نُقلت جثة بسملة محمد احمد السيد 18 عامًا إلى مشرحة المطرية.

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضعت الجثة بمشرحة المطرية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بالدفن.