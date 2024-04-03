ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع فتاة وإصابة 14 آخرين في تصادم سيارتي عمال على طريق بورسعيد المطرية

موقع الحادث
موقع الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت حصيلة حادث تصادم سيارتين ميكروباص تقل عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد على طريق "بورسعيد - المطرية"، اليوم الأربعاء، إلى 14 مصابا وحالة وفاة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى الزهور، و7 مصابين جراء الحادث إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، بينما نُقلت جثة بسملة محمد احمد السيد 18 عامًا إلى مشرحة المطرية.

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضعت الجثة بمشرحة المطرية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بالدفن.

بورسعيد المطرية طريق بورسعيد المطرية حادث عمال المطرية ميكروباص