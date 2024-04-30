اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة وأمطار ورياح بسيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و جنوب سيناء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22 درجة.