الدفاع المدني: الفلسطينيون في غزة يعانون مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة

أكد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني في غزة للقاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤدي إلى ظهور الحشرات التي قد تضر بحياة المواطنين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني في غزة، أنه لا بد من إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم، لافتا إلى أنه يجب توفير بدائل إنسانية للمواطنين حتى يعيشوا في سلام وأمان.

وتابع متحدث الدفاع المدني في غزة، أنه يجب توفير المياه الصالحة للشرب لا سيما للأطفال الصغار لتقليل حدة درجات الحرارة المرتفعة، موضحا أن مناطق عديدة بالقطاع تحتوي على مخلفات ناتجة عن القذائف الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود بلاغات عديدة من المواطنين باحتواء منازلهم على قنابل وصواريخ غير منفجرة خلفها القصف الإسرائيلي.