نجم تشيلسي يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج في موسم 2023-2024.

وأعلنت الرابطة، فوز كول بالمر نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الجاري بعد تألقه مع ناديه اللندني.

إنجازات بالمر مع تشيلسي

تألق بالمر خلال الموسم الحالي مع البلوز، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 10 أهداف في 34 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب من تشيلسي يحصل على هذه الجائزة.

وتنافس صاحب الـ20 عامًا على الجائزة هذا الموسم، مع نخبة من أفضل المواهب الشابة في الدوري الأقوى في العالم، بينهم: إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، فيل فودين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، كوبي ماينو نجم خط وسط مانشستر يونايتد، ويليام ساليبا مدافع أرسنال، ديستيني أودوجي ظهير توتنهام هوتسبير.

ويعد كول بالمر، أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتيو، المدير الفني لفريق تشيلسي.