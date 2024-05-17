الصين تدين التحركات الاستفزازية من بحرية الولايات المتحدة

أدان متحدث عسكرى صينى، اليوم الجمعة، "التحركات الاستفزازية" فى الآونة الأخيرة من جانب سفينة عسكرية أمريكية، مشيرا إلى أن تذرع الجانب الأمريكى باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يظهر طبيعته المهيمنة.

وصرح "تشانج شياو قانج"، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية، بذلك فى مؤتمر صحفى ردا على سؤال إعلامى بشأن إبحار المدمرة الصاروخية الأمريكية الموجهة "يو إس إس هالسى" عبر مضيق تايوان وانتهاكها المياه الإقليمية للصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وذكر أن "السفينة العسكرية الأمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان، وانتهكت المياه الإقليمية والمياه الداخلية لجزر شيشا، وبالغت فى إعلان هذه الخطوة.. ويشجب الجانب الصينى هذا بقوة ويعارضه بشدة، وقدم احتجاجا رسميا للجانب الأمريكى".

وتابع يقول "تعتبر جزر شيشا أراضى صينية أصلية.. وأصدرت الحكومة الصينية خطوط الأساس لجزر شيشا منذ عام 1996. وما فعلناه كان يتوافق مع القانون الدولى والممارسات الدولية".

وذكر "تشانج" أن "الجانب الأمريكى ليس طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولكنه تذرع مرارا بالاتفاقية لإثارة الجدل حولها، بل وأرسل سفنا عسكرية لاقتحام المياه الإقليمية والمياه الداخلية لجزر شيشا".

وأضاف "مثل هذه التحركات الاستفزازية تنتهك سيادة الصين وتهدد أمننا الوطنى وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وجميعها تصرفات نموذجية للهيمنة".

ولفت إلى أن "جيش التحرير الشعبى سيظل فى حالة تأهب قصوى، وسيتخذ إجراءات مضادة حازمة ضد أى انتهاكات واستفزازات، وسيحمى سيادتنا الوطنية ووحدة وسلامة أراضينا بقوة".