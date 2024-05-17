الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في جهود ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالتقدم المحرز في إطار عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان; بناءًعلى اتفاقية "ألماتي" لعام 1991 وبشكل أكثر تحديدًا من خلال البروتوكول الموقع أثناء الاجتماع التاسع للجان الحدود في أرمينيا وأذربيجان يوم امس الأول.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد، عبر موقعها الرسمي اليوم أن الجهود الأخيرة في هذه العملية أثمرت عن اتفاق بشأن عدة أجزاء ومناطق من الحدود.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشجع الطرفين على اتخاذ مزيد من الخطوات الحاسمة لمعالجة القضايا الثنائية الأخرى المعلقة، وأنه سيظل ملتزما بدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام المستدام والدائم في منطقة جنوب القوقاز.