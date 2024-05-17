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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

اغتيال قيادي بـ"حماس" في لبنان بقصف إسرائيلي

صورة من القاهرة الإخبارية
صورة من القاهرة الإخبارية
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن اغتيال القيادي بحركة حماس في لبنان، شرحبيل السيد، بقصف طيران الاحتلال مركبة على الطريق بين راشيا والمصنع قرب الحدود السورية اللبنانية.
في السياق ذاته، أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة البقاع في لبنان.

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