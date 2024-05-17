اغتيال قيادي بـ"حماس" في لبنان بقصف إسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن اغتيال القيادي بحركة حماس في لبنان، شرحبيل السيد، بقصف طيران الاحتلال مركبة على الطريق بين راشيا والمصنع قرب الحدود السورية اللبنانية.

في السياق ذاته، أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة البقاع في لبنان.