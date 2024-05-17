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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الكونجرس يجبر الرئيس الأمريكى على استئناف شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيونى

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 18 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجمهوريون ينتصرون على بايدن.. الكونجرس يجبر الرئيس الأمريكى على استئناف شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني

إسبانيا تمنع سفينة تحمل متفجرات لصالح الاحتلال من الرسو فى موانئها.. وكندا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين فى الضفة المحتلة

جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية الأمر بوقف إطلاق النار فى غزة

مقتل رجل على يد الشرطة.. أشعل النار فى كنيس يهودى بمدينة فرنسية 

أمريكا تعلن تفريغ الحمولة الأولى من مساعدات غزة على الرصيف المؤقت 

%75من أطفال لبنان يواجهون الفقر.. «اليونيسيف» تحذر: الأعمال العدائية فى الجنوب تهدد بـ «تداعيات مدمرة»

روسيا تستعد لاختبار سلاحها النووى المضاد للأقمار الصناعية

«أوباما الأكراد».. السجن 42عاما للزعيم «دميرتاش» فى تركيا

العدد
الكونجرس البوابة استئناف شحنات الأسلحة الكيان الصهيوني سفينة غزة وقف اطلاق النار