وكيل المهندسين: لائحة ممارسة المهنة ستُحدد شكل ومستقبل مهنة الهندسة

أكد المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن لائحة ممارسة المهنة أحد الموضوعات الحيوية التي ستُحدد شكل ومستقبل مهنة الهندسة.

ووجَّه "سعودي" الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء لجنة مزاولة المهنة برئاسة الدكتور أحمد البدوي سيد على جهودهم في إعداد مقترح اللائحة، وعلى التزامهم الكامل بالشفافية المطلقة في إعداد هذا المقترح.

وقال خلال كلمته للاجتماع الثاني لنقابة المهندسين لمناقشة مشروع ممارسة المهنة: "النقابة شهدت جهودًا كبيرة على مدى سنوات طويلة لإعداد لائحة جديدة، وهيئة مكتب النقابة العامة ولجنة مزاولة المهنة حريصتان بشدة على الاستماع لمقترحات جموع المهندسين، ومن هنا كان القرار بطرح مقترح اللائحة على مهندسي جميع النقابات الفرعية، لمناقشته بشكل مفصّل وإبداء الرأي فيه.. وجميع المقترحات التي سيطرحها المهندسون سيتم اتخاذها في الاعتبار".

وشدد "سعودي" على ضرورة أن نحدد من الآن الإجابة عن سؤال محوري، وهو: هل لائحة مزاولة المهنة تتعلق بجموع المهندسين أم أنها تتعلق فقط بالمهندسين الذين يزاولون المهنة ولديهم سجل هندسي، أو الحاصلين على درجة استشاري فقط؟

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.