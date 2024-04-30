رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقدم خلالها الدكتور ناصر مندور بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع منتسبي جامعة قناة السويس، أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد العمال، مؤكداً أن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المؤسسات؛ نحو وطن ينعم بالأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا رئيساً وشعباً وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء.

وتابع "مندور": “ونجدّد العهد لكم ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لاستكمال مسيرة البناء، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل لخريج جامعي مُسلح بالعلم قادر على تحقيق التنمية وبناء الوطن”.

كما وجه رئيس جامعة قناة السويس خالص التقدير لعمال مصر في كافة ميادين العمل، الذين يساهمون بجهودهم في بناء وطنهم ورفعة شأنه.