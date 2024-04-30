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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

باكستان: الدفعة الثانية من مساعدات صندوق النقد الدولي ستسهم في استقرار الاقتصاد

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن صرف صندوق النقد الدولي للدفعة الثانية والأخيرة من حزمة الإنقاذ سوف يساعد باكستان على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح شريف - في بيان نقلته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الثانية البالغ قيمتها 1.1 مليار دولار من شأنها زيادة الاستقرار الاقتصادي لباكستان، مشيرا إلى أن حزمة الإنقاذ ضرورية لمساعدة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على سداد التزاماتها الخارجية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق - أمس - على صرف الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي تم الاتفاق عليها الصيف الماضي.

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