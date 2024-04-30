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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق مطعم بالمعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، بندب الأدلة الجنائية، لفحص حريق نشب داخل مطعم بشارع النصر، لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بشارع النصر بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة المعادى الجزئية حريق نشب داخل مطعم بشارع النصر الحماية المدنية بالقاهرة