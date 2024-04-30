مدير تعليم القاهرة يشهد حفل تكريم 42 طالبا فائزًا بالمسابقة الدينية

شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حفل تكريم ٤٢ طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، الذى نظمته محافظة القاهرة بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة

وجاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائباً عن محافظ القاهرة، د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، د.حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والشيخ خالد صلاح الدين

مدير مديرية الأوقاف، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية ولفيف من قيادات المحافظة والمديرية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، على أن القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم الدينية وتنمية الوازع الأخلاقي في نفوس أبنائنا وبناتنا ونشر المبادئ الصحيحة للدين الحنيف بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة، كركيزة أساسية في بناء الأجيال الشابة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة: تزايد أعداد المتقدمين من مختلف الأعمار للمسابقة عامًا بعد عام، يعزز من جهودنا نحو نشر الأخلاق الكريمة بين الأجيال الجديدة بمختلف السبل في ضوء رؤية مصر 2030 ومن ذلك تشجيع روح التنافس الإيجابية بين النشء لحفظ القرآن الكريم لأن فضل القرآن الكريم على معلمه ومتعلمه وحافظه وقارئه في الدنيا والآخرة كما يتميز حافظ القرآن بالوعي الذاتي والالتزام تجاه حماية مجتمعه ورفعة وطنه.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائهم، داعياً الله عز وجل أن يلبسهم تاج الوقار مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم.

وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وتقدم للمسابقة ٢٣٦ طالبًا وطالبة تم اختبارهم فى المدرسة الخديوية الثانوية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم .

وقد أسفرت المسابقة عن فوز ٤٢ طالبا وطالبة منهم ٨ طلبة في المستوى الخاص ، كما فاز ٩طلاب على مستوى المرحلة الثانوية، وفاز ١٦ طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية ، وفاز ٩ طلاب بالمرحلة الإبتدائية.

