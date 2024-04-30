شبورة مائية وحار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاربعاء، إذ يسود طقس حار على أغلب الانحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.