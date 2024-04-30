عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ لـ12 مايو

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد 12 من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك بعدما أحال طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وتعقيب وزير التنمية المحلية، إلى اللجان النوعية المختصة.

وعقب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على مطالب النواب بشأن التوسع في التصنيع الزراعي.

واستعرض المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.