قومية أسوان تعرض "آه يا ليل يا قمر" ضمن مسرح قصور الثقافة بجنوب الصعيد

قدمت فرقة أسوان القومية العرض المسرحي "آه يا ليل يا قمر"، على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

"آه يا ليل يا قمر" تدور أحداثه عن قصة كفاح ضد الظلم والطغيان والدفاع عن الأرض والعرض ضد أي مغتصب، وأن المجتمع مهما بلغ من فقر وتردي في جميع الأحوال الحياتية فهو مجتمع أبي يهب ويرفض التفريط في كرامته وأرضه وشرفه، ويتضح ذلك من خلال الصراع بين الباشا وأهالي البلد، فمهما كانت هيمنة الباشا وطمعه، فإن أهالي البلد يثوروا ضده بعد مقتل ياسين وخطفه لبهية واغتصابه الأراضي، وذلك للتأكيد أنه مهما امتد الظلم لا بد له من نهاية.

العرض تأليف نجيب سرور، إعداد وليد مصطفى، أشعار محمد المصري، ألحان رأفت موريس، ديكور وائل البكري، مساعد مخرج إسماعيل عمارة، إخراج إيهاب زكريا.

العرض تمثيل هيثم محمد إسماعيل، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، إصولي مرعي، فاطمة أحمد، رائف شكري، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسي، بيتر عماد شحاتة.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفى، الناقد محمد علام، وليد فتحي مقرر اللجنة، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي ضمن عروض فرع ثقافة أسوان.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع تقديم عرضين مسرحيين يوميا، يعرض الأول في الخامسة مساءً، والثاني في التاسعة، ويشهد قصر ثقافة قنا العروض المسرحية التابعة للفروع الثقافية "الأقصر، أسوان، وقنا، وحتى 26 مايو الحالي.