مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر حادث منشأة القناطر

شهدت منطقة منشأة القناطر، سقوط سيارة ميكروباص، داخل مياه الرياح البحيري تقل فتيات عمال بدائرة معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز التابعة لمحافظة الجيزة.

وصرح مصدر مسئول بالمحافظة، وفاة 3 حالات وإصابة 8 أشخاص إثر حادث سقوط سيارة ميكروباص من معدية بالريح المعادية بقرية أبو غالب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة، وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.