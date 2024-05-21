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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء تكشف أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة عام 2022 في مصر

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء، اليـوم الثلاثاء، بياناً للجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 "أحوال البيئة وجودتها".
وأوضح الجهاز أن أعــلى متوسط شهري لـدرجـة الحـرارة العـظمى في مـصر خلال عام 2022 كان 42.6 درجة مئوية، وذلك في شهر أغسطس في محطة أسوان بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 29.7 درجــة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة شرم الشيخ.
وأضاف أن أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر خلال عام 2022 كان في شهر يونيو، حيث بلغ 30.6 ميجا جول/م2 وذلك في محطة الغردقة يليه 30.2ميجا جول/م2 في محطة الخارجة ثــم 29.8 ميجا جول/م2 ذلك في محطة الفرافرة.
كما بلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر 30 محمية تمثل مساحتها ما نسبته 14.1% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2022.
وبلغت نسبة مساحة النظم الإيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3% من إجمالي مساحة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2022.

الاحصاء لإحصاءات البيئة عام 2022