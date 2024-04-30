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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس منطقة البحر الأحمر يتابع تصفيات "الأزهري الصغير"

متابعة مسابقة الأزهري
متابعة مسابقة الأزهري الصغير بالبحر الاحمر
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تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات تصفيات مسابقة "الأزهري الصغير" لأطفال مرحلة رياض الأطفال؛ الذين تم تصعيدهم على مستوى إدارات المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم تنظيمها بالتنسيق واشراف أميمة حمدى جبريل، مدير مرحلة رياض الأطفال، والشيخ عبد الناصر عبد اللاه الخطاري؛ مدير إدارة شئون القرآن الكريم، ومصطفى الشاورى، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

فيما يتم توثيق الاختبارات عن طريق الحاسب الآلي وتسجيل تلاوة كل طالب على حدة بالكاميرا صوت وصورة، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ليتم تصعيد الطفل الفائز بلقب " الأزهري الصغير" على مستوى معاهد المنطقة، للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

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تكافؤ الفرص رياض الأطفال رئيس الإدارة المركزية مسابقة الأزهري الصغير