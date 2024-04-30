الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. والأطباء ينصحونه بالراحة

تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، حيث شعر بإجهاد وتعب قوي ونصحه الأطباء بالحصول على راحة تامة.

وغاب الخطيب عن حضور حفل تكريم فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الذي أقيم أمس.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن أن محمود الخطيب رئيس النادي تعرض لأزمة صحية منذ أيام حيث يعاني من إجهاد شديدين، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف المصدر أن الأطباء نصحوا محمود الخطيب بالحصول على فترة راحة في المنزل وعدم التعرض لأي ضغوط في العمل أو بذل جهد كبير.