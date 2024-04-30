كنز كبير جدا.. وزير الأوقاف: لا يوجد دولة في العالم لديها مثل مصر في عدد الواعظات

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اللقاء التحضيري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجمع من السادة الإعلاميين والصحفيين، وجمع من واعظات الأوقاف.

وفي كلمته أشاد وزير الأوقاف بالتمكين للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه ولأول مرة يتم تكريم 6 سيدات بالأوقاف في عهده، حصلن على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى منهن واعظتان معتمدتان وهن: الأستاذة الدكتورة مها محمد فريد عقل - مدير مستشفى الدعاة، ومرفت شرف الدين عبد العزيز - مساعد وزير الأوقاف للشئون المالية والإدارية (سابقًا)، والمهندسة نهاد محمد سامي حتاتة - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (سابقًا)، والدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لشئون الرعاية الطبية بمستشفى الدعاة (سابقًا)، والواعظة يمنى محمد أبو النصر مقدم واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف، والواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف.

كما أوضح، أنه لا يوجد في أي دولة في العالم عدد الواعظات الذي لدى مصر أو يقاربه، لا اللاتي في الأزهر وحدهن ولا اللاتي في الأوقاف وحدهن، وأن لدينا كنزًا كبيرًا جدًا علينا أن نلقى الضوء عليه، فهدفنا تعظيم النماذج الناجحة والمتميزة، حيث بلغ عدد الواعظات المعينات لدى وزارة الأوقاف 52 واعظة معينة، وبلغ عدد الواعظات المعتمدات 639 واعظة معتمدة، منهن 38 أستاذة جامعية، و 42 حاصلة على الدكتوراة من غير عضوات هيئة التدريس، و 31 حاصلة على الماجستير من غير عضوات هيئة التدريس، إضافة إلى أن بينهن طبيبات ومهندسات ومعلمات لغة إنجليزية، كما أن الكثير منهن خريجات المراكز الإسلامية، بالإضافة إلى حصول 70 منهن على الدورة المتكاملة ومدتها 6 أشهر بأكاديمية الأوقاف الدولية، وحصول 127 منهن على دورة أكاديمية ناصر، و30 منهن حصلن على دورة رائدات فكر، و60 واعظة منهن حصلن على دورات المهارات الإعلامية، وبالإضافة إلى مشاركتهن في المؤتمرات الدولية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدورات الدولية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ومشاركتهن في القافلة الدعوية بدولة السودان، ومرافقتهن لبعثات الحج؛ لتوعية السيدات بمناسك الحج.

ولفت الوزير إلى أن مؤتمر الواعظات هو الأول من نوعه وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا، وينعقد في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، فلا يوجد في أي دولة في العالم عدد الواعظات الذي لدى مصر أو يقاربه، لا اللاتي في الأزهر وحدهن ولا اللاتي في الأوقاف وحدهن، فما بالكم بهن مجتمعات، وهو شيء نفخر به، فكما نفخر بقرائنا العظام الذين بلغت أصواتهم الآفاق، نفخر بأداء هؤلاء الواعظات المتميزات، فبعد أن أصبح عدد الواعظات المعتمدات 639 واعظة معتمدة ، والمعينات 52 واعظة معينة، يمكن لنا أن ننطلق بهذا المؤتمر الأول من نوعه إلى آفاق أوسع، حيث ينعقد المؤتمر الأول للواعظات بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" يوم الأحد القادم 5 مايو بأكاديمية الأوقاف الدولية، ويناقش عددًا من القضايا من خلال ورش العمل التالية:

الورشة الأولى: ورشة الدعوة الإلكترونية.

الورشة الثانية: تطوير لقاء الطفل والبرنامج الثقافي للطفل.

الورشة الثالثة: تطوير القوافل الدعوية للواعظات.

الورشة الرابعة: دور الواعظات في خدمة المجتمع.

الورشة الخامسة: المقارئ القرآنية.

الورشة السادسة: الوسائل الدعوية.