الكلاسيكو السعودي.. حجازي وحمدالله يقودان التشكيل المتوقع للاتحاد لمواجهة الهلال

يصطدم فريق الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازى لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بغريمه التقليدي الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فى كلاسيكو الكرة السعودية والذى يأتى ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المتوقع ان يخوض الاتحاد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - سعد الموسى - زكريا هوساوي.

خط الوسط: فيصل الغامدي - عوض الناشري - نجولو كانتي - جوتا - رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويشهد الكلاسيكو، غياب أسماء بارزة في صفوف "العميد"، ويأتي أبرزها الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فابينهو للإصابة.