ضبط مخبز إفرنجي بدون ترخيص بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية على المخابز والمحلات التجارية بمركز اطسا وتمكنت الحملة من ضبط مخبز إفرنجي بدون ترخيص وتحرر له محضر.

كما تمكنت من تحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر نقص وزن فى رغيف العيش المحد من قبل وزارة التموين، وتم تحرير 5 محاضر عدم نظافة ادوات العجين بالمخابز، و3 محاضر عدم وجود قائمة أسعار، وتحرر محضر عدم إعطاء بون الصرف، محضر عدم إعلان عن الاسعار

وخلال مرور الحملة والتفتيش على أحد المخابز تبين عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالخبز وتم تحرير محضر بذلك بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار وذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتورعلي المصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية والدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم .

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .