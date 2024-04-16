محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأنبا أكسيوس لتولية أسقفا لإيبارشية المنصورة وتوابعها

قدم محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التهنئة لنيافة الانبا إكسيوس بمناسبة تجليسه علي كرسي ابراشية المنصورة وتوابعها خلفا لنيافة الأنبا داوود أسقف المنصورة وتوابعها سابقا بمقر مطرانية الاقباط بالمنصورة.

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأنبا أكسيوس لتولية ايبارشية المنصورة وتوابعها:

رافق محافظ الدقهلية النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الزيارة ان مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور مشيرا الي ان مصر ستظل قوية شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.

ومن جانبه اعرب نيافة الانبا إكسيوس عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وعن سعادته بوجوده في محافظة الدقهلية مشيرا الي ان الدقهلية من المحافظات العريقة التي قدمت لمصر العديد من الأعلام في شتى المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية.

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