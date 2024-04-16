الدقهلية: حملات مكبرة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التصدي لعدد من وقائع البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بنطاق 4 مراكز ومدن على مستوى المحافظة وإزالة المخالفات وتحرير محاضر لأصحاب تلك الوقائع.

وقال بيان المحافظة أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بنطاق المحافظة .

ولفت البيان ان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

حملات مكبرة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية:

من جانبة قال المحاسب سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة طلخا ، انه جرى متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شدة خشبية و شبكة حديدية بغرض صب سقف بالدور الثالث العلوي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية كفر الطويلة التابعه للوحده المحليه بديسط بمشاركة مأمور مركز شرطة طلخا ونواب رئيس مدينة طلخا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما جرى إزالة تعدي علي مجرى مائي لري أراضي زراعيه بطريق رافد جمصة من قبل احد اصحاب محطات البنزين بالمنطقة مما أدى لحرمان الأراضي الزراعية من الري وتم التنسيق مع المساحة لفصل الحدود واستكمال فتح باقى المجرى المائى واتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة شربين قالإبراهيم شبكه رئيس المركز والمدينة انه جرى متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لبناء من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 70 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالف تطبيقا للقانون.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة انه جرى متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية عزبة الصافوري نطاق قرية طرانيس العرب التابعة للوحدة القروية ببرقين حيث تم فك شدة خشبيه سقف الدور الأول علوي بمساحة 90 متر مربع مخالفا للقانون البناء الموحد رقم ١١٩لسنه ٢٠٠٨ وتمت الإزالة علي نفقة المواطن الخاصة.

كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لأحد المواطنين بعزبة مليكه الكبرى التابعه للوحده القروية بغزالة حيث تم إزالة سقف معروش بسده وألواح خشبية علي مبنى بالزراعة بمساحة 76 متر مربع وتمت الإزالة علي نفقة المواطن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد، نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إزالة تعدي على أرض زراعية بقرية كفر بهوت التابعة للوحدة المحلية ببهوت على مساحة 85 متر مربع كما جرى إزالة أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بقرية نشا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

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