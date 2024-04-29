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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس مجلس الأمن: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون
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قالت السفيرة فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة، إنّ المجلس يدعم كل الإجراءات الساعية إلى زيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مواصلةً: "أعتقد أن المساعدات الإنسانية لا تحتاج قرارات، ولكن يمكن تنفيذها فورا".

وأضافت، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "مالطا أدانت عمليات التهجير ونقل المواطنين الفلسطينيين خارج البلاد، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نوافق على هذه الأمور".

وتابعت: "لابد من الحفاظ على الفلسطينيين وتوفير كل الاحتياجات لهم وتناول كل التهديدات والتداعيات وتقديم الملاجئ والمساعدات اللازمة لهم من أجل ممارسة حياتهم اليومية، وندين أي توسع في نطاق النزاع برفح الفلسطينية، وندين أي استخدام للقوة لتهجير المواطنين ونقلهم خارج أراضيهم من الأراضي المحتلة، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب، وفقا لمعاهدة فيينا ونحن نقر أننا سوف نستغل كل هذه الفرص".

الامم المتحده قطاع غزة دخول المساعدات