طالب يهشم جمجمة عامل لخلافات بينهما بسبب الجيرة فى الدقهلية

هشم طالب بالصف الثاني الثانوي جمجمة جارة العامل وأصابه بجروح غائرة بأنحاء متفرقة بالجسم وذلك عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة بمركز بني عبيد محافظة الدقهلية وجرى نقل المصاب الى المستشفى وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى بني عبيد العام بوصول "أشرف.أ.ا"، 35 عاما، عامل ومقيم بندر بني عبيد مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة "إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والده،57 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان اتهم "محمد.ح.ح.م"، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثاوي، ومقيم بذات العنوان بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سنجة" حوزته واحداث اصابته لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وإرشاده جى ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.