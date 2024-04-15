لقي طفل لم يتجاوز عمره 13 عاما، مصرعه دهسا اثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع موتوسيكل كان يستقله علي طريق درين بنطاق مركز ومدينة نبروه، محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.



مصرع طفل دهسته سيارة نقل خلال قيادته موتوسيكل فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي، للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، بوصول شاب جثه هامدة ادعاء حادث تصادم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه،بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، ودراجة نارية "موتوسيكل" في منطقة وسط البلد بجوار البريد، نتج عنه مصرع قائده ويدعى "محمود، ال، م"، 13 عاما



جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها.